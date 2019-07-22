Главу «Нафтогаза» назвали кандидатом на пост премьера Украины

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко являются кандидатами на пост премьер-министра Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает в воскресенье, 21 июля, интернет-издание «Украинская правда» в Telegram-канале.

Также в список претендентов входит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк. Кроме того, в числе кандидатов фигурирует и представитель Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.

Ранее в воскресенье, отвечая на вопрос о том, кто будет претендовать на должность премьера, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабинет министров должен возглавить серьезный специалист в экономике. При этом, по его словам, было бы желательно, чтобы будущий премьер «никогда не был в политике», передает «Интерфакс».

«Мы хотим, чтобы это был независимый сильный человек, с профессиональным образованием, человек, которого уважают на Украине, во-первых, и которого уважают на Западе, который является действительно примером, гуру экономики», — сказал Зеленский в штабе партии «Слуга народа» в Киеве.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля в 199 округах Украины. Согласно первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в парламент проходят пять партий: «Слуга народа» Зеленского, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Явка по состоянию на 20:00 мск, по данным 168 из 199 округов, составила 49,79%.