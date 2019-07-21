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Пять партий проходят в раду согласно первым данным ЦИК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Пять партий проходят в Верховную раду согласно данным электронного табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины по итогам обработки 0,25% электронных протоколов.

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Так, за партию президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» отдали свои голоса 39,24% избирателей, за партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 10,63%, за партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,41%.

Радикальную партию Олега Ляшко поддержали 9,06% избирателей, «Оппозиционную платформу — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко — 8,08% проголосовавших. Явка по состоянию на 20:00 мск, по данным 168 из 199 округов, составила 49,79%.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Они проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов.

Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук заявил, что в партии довольны результатом выборов. Лидер партии считает, что Украина изменится и сможет вернуться на путь к миру.

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