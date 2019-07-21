Прямой эфир
Сюжет:

Косачев прокомментировал результаты экзитполов на выборах в раду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в относительно лояльную. Об этом 21 июля заявил член Совета Федерации России Константин Косачев.

Разрешите воротиться: после выборов рады русский восстановят в правах
Новая власть в Киеве скорректирует закон о государственном языке

«Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины», — написал он на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил, что, по результатам опросов, более трех четвертей голосов набирают новые политические силы. «Запрос на обновление налицо», — добавил он.

Второе место «Оппозиционной платформы — За жизнь» на выборах является успехом, считает Косачев.

По состоянию на 20:00 мск, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду Украины составила 49,53% по данным 51 избирательного округа из 199 по всей стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК Украины.

Ранее стало известно, что, по результатам экзитполов, в украинский парламент по партийным спискам проходят пять партий, в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,24%), «Европейская солидарность» (8,54%), ВО «Батькивщина» (7,56%) и партия «Голос» (5,94%).

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Они проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский прокомментировал возможное премьерство Тимошенко
Медведчук предрек экономике Украины 15 лет без конкурентоспособности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017