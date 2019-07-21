Косачев прокомментировал результаты экзитполов на выборах в раду

Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в относительно лояльную. Об этом 21 июля заявил член Совета Федерации России Константин Косачев.

«Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины», — написал он на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил, что, по результатам опросов, более трех четвертей голосов набирают новые политические силы. «Запрос на обновление налицо», — добавил он.

Второе место «Оппозиционной платформы — За жизнь» на выборах является успехом, считает Косачев.

По состоянию на 20:00 мск, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду Украины составила 49,53% по данным 51 избирательного округа из 199 по всей стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК Украины.

Ранее стало известно, что, по результатам экзитполов, в украинский парламент по партийным спискам проходят пять партий, в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,24%), «Европейская солидарность» (8,54%), ВО «Батькивщина» (7,56%) и партия «Голос» (5,94%).

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Они проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.