Медведчук предрек экономике Украины 15 лет без конкурентоспособности

Украина «стала нищей» из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с EC, и в ближайшие 10–15 лет страна не может быть конкурентоспособной. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с EC, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей», — написал политик в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По его словам, о том, что украинская экономика конкурентоспособна или может такой быть, «нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет».

Ранее в июле депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что из-за действий украинских властей в стране может не остаться предпринимателей и людей, желающих и умеющих работать.

В феврале бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко посетовал на отток квалифицированных специалистов в Россию. Кроме того, в раде отметили, что страну активно покидают работники военно-промышленного комплекса.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Документ предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ).