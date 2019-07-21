Зеленский прокомментировал возможное премьерство Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга после закрытия избирательных участков, что премьер-министром страны должен стать новый человек с экономическим образованием. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает «РИА Новости».

«Я считаю, что именно премьер-министром на Украине должно быть, повторюсь, новое лицо, эксперт в экономике», — подчеркнул украинский лидер, отвечая на вопрос о том, видит ли он премьером страны лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Он также добавил, что приглашает лидера партии «Голос», солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде.

«Это наша инициатива к господину Вакарчуку с самого начала моей президентской кампании, мы не можем больше настаивать», — отметил Зеленский.

Лидер группы «Океан Эльзы» заявил, что коллектив продолжит выступать после прохождения в Верховную раду, и подчеркнул, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что всего в украинский парламент по партийным спискам проходят пять партий, в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,24%), «Европейская солидарность» (8,54%), ВО «Батькивщина» (7,56%) и партия «Голос» (5,94%).

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят 21 июля, по состоянию на 16:00 составила 34,71%. Данные собраны с четырех из 199 избирательных участков. Самая высокая активность избирателей на этот момент в Житомирской области, ниже всего — в Донецкой.

В целом в ЦИК оценивают явку на текущих выборах как невысокую, пояснив это тем фактом, что голосование пришлось на летний период.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Они проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.