Полиция проверит информацию о минировании избирательных участков в Харькове

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о минировании 14 избирательных участков в Харькове в ходе внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Избирательные участки находятся на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодского, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном. Сообщение о закладке взрывчатки поступило в 14.55 мск.

Отмечается, что в настоящее время по этим адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Помещения и прилегающие территории осматриваются.

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят 21 июля, по состоянию на 16:00 составила 34,71%. Данные собраны с четырех из 199 избирательных участков. Самая высокая активность избирателей на этот момент в Житомирской области, ниже всего — в Донецкой.

В целом в ЦИК оценивают явку на текущих выборах как невысокую, пояснив это тем фактом, что голосование пришлось на летний период.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Они проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.