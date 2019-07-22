«Оппозиционная платформа» идет второй на выборах в раду

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» после обработки почти 25% протоколов набирает 12,65% голосов и занимает второе место на внеочередных выборах в Верховную раду Украины.

Пропрезидентская партия «Слуга народа» получает 42,03%. По партийным спискам в парламент проходят пять партий, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Пятипроцентный барьер преодолевают «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,64%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,33%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,36%).

Также отмечается, что «Слуга народа» выигрывает в 118 из 199 одномандатных округов. «Оппозиционная платформа» лидирует в девяти округах, «Европейская солидарность» — в трех, «Батькивщина» и «Голос» — в двух.

В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в раду по спискам. Явка составляет 49,84%.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук ранее заявил, что в партии довольны результатом выборов. Лидер партии считает, что Украина изменится и сможет вернуться на путь к миру.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. Они прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов.

Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.