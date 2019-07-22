Партия «Голос» победила на выборах в парламент Украины в Антарктиде

Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» победила на выборах в парламент Украины в Антарктиде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская общественная организация «Гражданская сеть «Опора».

Голосование прошло на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Отмечается, что пять человек проголосовали за «Голос», четыре — за партию «Слуга народа», еще двое за «Европейскую солидарность». Также один бюллетень признали недействительным, пишет «РИА Новости».

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля в 199 округах Украины. Согласно первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в парламент проходят пять партий: «Слуга народа» Владимира Зеленского, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко.