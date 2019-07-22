В раде спрогнозировали плохое будущее гражданам Украины

На внеочередных парламентских выборах на данный момент лидирует «партия войны», из-за которой украинским гражданам может грозить катастрофическое будущее. С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, в избирательном процессе происходит «безумие», так как жители Донецка, Луганска, Харькова, Запорожья, Херсона и Одессы неактивно голосуют. Ранее Рабинович отметил низкую явку на востоке страны и заявил, что выступающая за мир часть населения просто не отдает свои голоса, пишет «РИА Новости».

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля в 199 округах Украины. Согласно первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в парламент проходят пять партий: «Слуга народа» Владимира Зеленского, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко.