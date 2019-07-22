Партия «Голос» решила не вести переговоров о коалиции до результатов

В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что не ведут переговоры о коалиции в будущей Верховной раде Украины до объявления окончательных результатов выборов.

По предварительным данным национального экзитпола, на досрочных парламентских выборах партия набрала 6,3%, пишет «РИА Новости». Также в партии отметили, что надеются, что Верховная рада нового созыва проработает весь предполагаемый срок полномочий.

При этом побеждающая на внеочередных выборах в Верховную раду партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не намерена в будущем парламенте сотрудничать ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, отмечает ТАСС.

Ранее стало известно, что, по результатам экзитполов, в украинский парламент по партийным спискам проходят пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и партия «Голос».

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Они проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.