Пенсионерка во Львове пыталась съесть избирательные бюллетени

Пенсионерка пыталась съесть бюллетени на избирательном участке во Львове во время досрочных выборах в Верховную раду Украины. Об этом сообщил городской комитет избирателей.

Отмечается, что 94-летняя женщина должна была голосовать дома, однако пришла на избирательный участок. Произошел скандал, но комиссия выдала избирательнице бюллетени, а затем сообщила детям женщины, пишет «РИА Новости».

После приезда родственников пенсионерки скандал продолжился, женщина возмущалась всё сильнее, а затем начала рвать и есть свои бюллетени. Часть обрывков удалось спасти, их сложили в пакет и намереваются идентифицировать как испорченные.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля в 199 округах Украины. Согласно первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в парламент проходят пять партий: «Слуга народа» Зеленского, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Явка по состоянию на 20:00 мск, по данным 168 из 199 округов, составила 49,79%.