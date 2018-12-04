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На Украине посетовали на агрессию в отношении журналистов

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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На Украине условия работы для сотрудников СМИ становятся всё более небезопасными. С начала 2018 года на территории страны было зафиксировано около 78 нападений на журналистов, рассказал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 4 декабря.

По его словам, только в ноябре произошло шесть случаев физической агрессии в отношении работников СМИ, которые сопровождались их публичным унижением. Как правило, нападения совершают радикально настроенные «активисты».

«Публичное унижение журналистов — это очередное подтверждение печальных украинских реалий. Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения», — написал Томиленко на странице в Facebook.

В ноябре зафиксированы два случая проявления агрессии в отношении работников СМИ. 18 ноября на марше в Киеве в защиту трансгендеров украинские радикалы напали на журналиста из Канады Майкла Колборна, ударили его по лицу и разбили ему очки. Сотруднику украинского телеканала NewsOne один из активистов плюнул в лицо, когда тот общался с депутатом Верховной рады Оксаной Корчинской.

В октябре зафиксированы три случая нападений, преимущественно на женщин-журналистов.

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