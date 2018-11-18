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В Киеве радикал плюнул в лицо журналисту NewsOne

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Один из активистов в центре Киева плюнул в лицо журналисту украинского телеканала NewsOne, который освещал акцию противников марша памяти трансгендерных людей, погибших насильственным путем.

Нападение произошло во время прямого эфира 18 ноября. Корреспондент общался с депутатом Верховной рады Оксаной Корчинской. В этот момент полиции рядом не было, указывает NewsOne. 

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. 

Это не первый раз, когда украинские радикалы нападают на представителей СМИ. Так, 17 сентября радикалы напали на украинскую журналистку во время прямого эфира в Киеве.

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