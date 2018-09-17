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Радикалы напали на украинскую журналистку во время прямого эфира в Киеве

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Фото: youtube.com/Страна.ua
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Журналистка украинского телеканала NewsOne Дарина Билера стала жертвой нападения радикалов. Это произошло, когда девушка в прямом эфире рассказывала о происходящем под стенами Генпрокуратуры в Киеве.

«В меня полетел лед, какие-то снежки со стороны радикалов. Потом полетели яйца», — рассказала журналистка, которую цитируют на сайте телеканала.

По словам девушки, сначала агрессивно настроенные граждане попытались забрать у нее микрофон, чтобы сорвать эфир. После этого одна из активисток перешла к активным действиям и ударила корреспондента в ухо.

«Сейчас я плохо слышу. Все время радикалы меня обзывали. Полицейские сказали держаться подальше от прокуратуры», — добавила она.

Как видно на видеозаписи, с кулаками на девушку бросилась женщина в вышиванке. По данным журналистов, нападавшую зовут Елена Слюсар. 

Это не первый случай нападения на журналистов в стране. В августе 2017 года сообщалось о похищении в центре Киева корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Как позднее выяснилось, ее задержали сотрудники СБУ. Журналистку потом выдворили из страны.

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева, когда ехал на работу на автомобиле, принадлежавшем соосновательнице «Украинской правды» и его гражданской жене Алене Притуле. В машине сработало взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Также в 2015 году в Киеве возле своего дома был застрелен оппозиционный украинский журналист Олесь Бузина.

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