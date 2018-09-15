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В Киеве напали на ведущего дело майдана судью

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Неизвестный хулиган напал на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, известного по ведению резонансного дела об убийстве людей на майдане в феврале 2014 года,  сообщает украинский совет судей. 

Инцидент произошел вечером 14 сентября возле дома потерпевшего. Судью госпитализировали. Поймать злоумышленника не удалось. Других подробностей не сообщается.

Неудобные показания
На пресс-конференции Николая Азарова бывшие украинские руководители рассказали о событиях на майдане

Сам судья связывает нападение с его профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с ним и высказывания, повторяющие риторику людей, которые недовольны его решениями.

В связи с этим совет судей обратился к правоохранителям с просьбой тщательно расследовать инцидент, принять неотложные меры, задержать и наказать нападавшего. 

Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Дячук председательствует на слушаниях дела об убийстве людей на майдане, которые произошли 18–20 февраля 2014 года. В судебном разбирательстве фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых — пятеро экс-сотрудников киевского полка «Беркут», которых и обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении теракта.

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