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В УПЦ рассказали о приглашениях от СБУ «на разговор»

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Фото: TASS/Zuma
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали приглашать некоторых епископов канонической Украинской православной церкви на «разговор» или «беседу», рассказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в своем Facebook. 

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«После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно, но хочу обратить внимание, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как «разговор» или беседа», — написал он.

По мнению священнослужителя, вряд ли сотрудники СБУ собираются говорить «о Боге».

В связи с этим он дал епископам несколько советов: приходить на «беседу» с адвокатом и не свидетельствовать против себя и своей семьи. 

В комментариях к записи подписчик Бахова отметил, что перед тем, как вызвать на «беседу», СБУ пытается всячески найти рычаги влияния на епископов, например, при помощи прослушки, слежки и тому подобное.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановлению в сане главы Киевского патриархата Филарета Денисенко и главы Украинской автокефальной церкви архиепископа Макария Малетича. Кроме того, Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.

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