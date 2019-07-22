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Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Дарт Вейдер, который выдвигался на выборах в Верховную раду по одесскому одномандатному избирательному округу № 135 от партии «Блок Дарта Вейдера», проиграл, получив, по последним данным, лишь 1,63% голосов избирателей. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Украины.

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Уточняется, что в этом округе лидером стал Алексей Леонов, выдвинувшийся от партии «Слуга народа». По результатам обработки 57,57% протоколов он получил 40,41% голосов.

14 июля ЦИК Украины опубликовала на своем сайте фотографии кандидатов в депутаты Верховной рады, среди которых числится и Дарт Вейдер. Как говорится в карточке кандидата, он родился в Киеве, имеет высшее образование и работает директором ООО «Темная сторона силы». Судимостей у Дарта Вейдера не было.

В 2015 году партия «Блок Дарта Вейдера» выдвинула на выборы в Одесский городской совет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду.

Годом ранее на выборах в Верховную раду ЦИК Украины зарегистрировала шесть человек с именем Дарт, фамилией Вейдер, но с разными отчествами. Все они представляли «Интернет-партию Украины».

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По данным ЦИК Украины, после обработки 50,01% протоколов лидирует партия «Слуга народа» (42,45%), следом идут «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,88%) и «Европейская солидарность» (8,64%). По предварительной информации в раду также проходят партии «Батькивщина» (8,01%) и «Голос» (6,38%).

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