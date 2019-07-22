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ОБСЕ оценила выборы в Верховную раду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Выборы в Верховную раду Украины прошли прозрачно и соответствовали международным стандартам. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил специальный координатор ОБСЕ Илкка Канерва.

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По словам политика, голосование и подсчет голосов были прозрачны, а организация выборов — на хорошем уровне, передает ТАСС.

Ранее 22 июля Центральная избирательная комиссия Украины признала внеочередные выборы в парламент страны состоявшимися. Лидером по результатам обработки половины голосов оставалась партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского (42,45%). Второе место занимала «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,64%).

В пятерку также вошли «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,38%), остальные претенденты не преодолели порог в 5%.

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