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В офисе Зеленского нашли способ остановить контрабанду

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Чтобы остановить контрабанду в стране, необходимо полностью обновить кадровый состав таможни. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук украинскому изданию «Экономическая правда».

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Гончарук не смог привести точных цифр о масштабах контрабанды, так как «посчитать ее просто невозможно». Тем не менее, ущерб для бюджета, по его словам, оценивается в миллиарды долларов в год.

Он отметил, что сейчас обороты контрабанды снизились после того, как глава государства Владимир Зеленский объявил о начале борьбы с подобным видом преступности. Тем не менее такой шаг является «несистемным», и вместе с ним нужно перезагрузить кадры на таможне.

«Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают. <…> Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики», — отметил Гончарук.

В качестве дополнительных мер он назвал создание IT-инфраструктуры, налаживание сотрудничества с таможенными службами других стран и борьбу с коррупцией.

В начале июля Зеленский вынудил глав четырех таможен — Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Волынской — оставить свои посты. 8 июля он намеревался подписать указ о борьбе с контрабандой.

Ранее на границе сотрудники украинской таможни изъяли старинное издание «Войны и мира» Льва Толстого и задержали тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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