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В минздраве Украины рекомендовали гражданам при отравлении звонить в США

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В министерстве здравоохранения Украины посоветовали гражданам в случае отравления звонить на круглосуточный номер телефона, который зарегистрирован в Соединенных Штатах. Соответствующие рекомендации содержатся в приказе, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 5 августа.

Отмечается, что документ подписан главой минздрава Украины Ульяной Супрун. В тексте приказа также есть и другие ссылки на американские законы и практики. В частности, в нем содержатся рекомендации в случае получения ожогов от контакта с медузами, которые водятся у берегов Северной Америки.

По данным телеканала «Царьград», Ульяна Супрун, которую в СМИ называют «Доктор Смерть», является уроженкой США. Уточняется, что она известна на Украине своими «сомнительными советами».

Так, 16 июля Супрун дала рекомендации по защите от жары. По ее словам, в жаркую погоду можно есть мороженое, даже если болит горло, сидеть на холодных поверхностях и смело открывать окна в транспорте, не боясь сквозняков.

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.

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