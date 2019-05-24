Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, известная своими резонансными заявлениями, рассказала, как восполнить нехватку витамина B1 при помощи пива.

В своем Facebook она написала длинный пост о нюансах употребления витаминов группы B, в частности B1, также известного как тиамин.

Как пояснила специалист, B1 содержится во многих продуктах. Больше всего его в запаренных отрубях, зеленом горошке, яйцах, печени, свинине, орехах, фасоли, гречке, коричневом рисе, патоке, дрожжах и пиве, уточнила Супрун.

При этом она отмечает, что «алкоголь, алкоголизм, алкогольный делирий» приводят к нехватке витамина В1.

«Приму сегодня B1. Успеть бы в аптеку до 23:00», — написал в комментариях к посту пользователь с ником Rostyslav Panchenko.

«Сеть аптек «Море пива», — пошутил Archie Goodwin.

Еще один пользователь — Игорь Скорпион — посоветовал Супрун «ехать лечить американцев своими «советами».

В начале февраля Ульяну Супрун отстранили от работы главой минздрава Украины. Ей запретили исполнять обязанности после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил женщину в некомпетентности. Однако спустя неделю суд отменил свое решение.