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Украинские пограничники изъяли у женщины старинный том «Войны и мира»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Сотрудники пограничной службы Украины изъяли у гражданки страны изданный в XIX веке том «Войны и мира» Льва Толстого. Книга была обнаружена у пассажирки поезда «Кривой Рог – Москва» 1961 года рождения. 

«Среди личных вещей в чемодане обнаружили одну старинную книгу — «Сочинения графа Л.Н.Толстого, часть восьмая «Война и Миръ», издание четвертое», 1880 года выпуска», — говорится на сайте украинской погранслужбы. 

Отмечается, что культурная и историческая ценность издания будут установлены после проведения специализированной экспертизы. 

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