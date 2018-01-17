Украинские пограничники изъяли у женщины старинный том «Войны и мира»

Сотрудники пограничной службы Украины изъяли у гражданки страны изданный в XIX веке том «Войны и мира» Льва Толстого. Книга была обнаружена у пассажирки поезда «Кривой Рог – Москва» 1961 года рождения.

«Среди личных вещей в чемодане обнаружили одну старинную книгу — «Сочинения графа Л.Н.Толстого, часть восьмая «Война и Миръ», издание четвертое», 1880 года выпуска», — говорится на сайте украинской погранслужбы.

Отмечается, что культурная и историческая ценность издания будут установлены после проведения специализированной экспертизы.