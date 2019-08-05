Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьер-министра Индии

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала пол премьер-министра Индии Нарендру Моди. Об этом 5 августа сообщили «Украинские новости».

Публикация о переговорах Зеленского и Моди появилась в Facebook команды украинского лидера. Там написано, что индийского премьера поздравили с переизбранием на пост, при этом написав синоним «ее».

Однако позже пост был отредактирован и ошибка исправлена.

68-летний Нарендра Моди занимает пост премьер-министра Индии с 26 мая 2014 года. Является лидером Бхаратия джаната парти (Индийская народная партия), одной из двух ведущих общенациональных партий страны наряду с Индийским национальным конгрессом.

5 июля сообщалось, что пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.