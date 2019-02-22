Прямой эфир

Модель Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией

0
Фото: Global Look Press/Wiese/Instagram/face to face
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией и вызвала гнев украинских пользователей Сети. При этом россиян оплошность повеселила.

Девушка снялась для мартовских обложек украинской и японской версий журнала Harper’s Bazaar и поблагодарила людей, которые помогали ей в съемках.

При этом украинское издание модель обозначила как российское.

«Harpers Bazaar Russia и Harpers Bazaar Japan! Спасибо @carineroitfeld и, конечно, @mario_sorrenti за эти международные обложки», — написала она.

В ответ украинские пользователи указали Ратаковски на ее ошибку и призвали немедленно исправить ее.

«Спасибо, Эмили!!! Добро пожаловать в Россию!», — пошутил в ответ пользователь maugle.ru.

9 февраля сообщалось, что статья The Times о событиях в Донбассе привела в ярость украинских дипломатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинскую журналистку выгнали с передачи на российском ТВ
Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера и свою

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017