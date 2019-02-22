Модель Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией и вызвала гнев украинских пользователей Сети. При этом россиян оплошность повеселила.

Девушка снялась для мартовских обложек украинской и японской версий журнала Harper’s Bazaar и поблагодарила людей, которые помогали ей в съемках.

При этом украинское издание модель обозначила как российское.

«Harpers Bazaar Russia и Harpers Bazaar Japan! Спасибо @carineroitfeld и, конечно, @mario_sorrenti за эти международные обложки», — написала она.

В ответ украинские пользователи указали Ратаковски на ее ошибку и призвали немедленно исправить ее.

«Спасибо, Эмили!!! Добро пожаловать в Россию!», — пошутил в ответ пользователь maugle.ru.

9 февраля сообщалось, что статья The Times о событиях в Донбассе привела в ярость украинских дипломатов.