Украинскую журналистку выгнали с передачи на российском ТВ

Украинскую журналистку Янину Соколовскую выпроводили из студии передачи «Кто против?», которая выходит в эфир на телеканале «Россия 1». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале «Россия 24».

Инцидент произошел на 60-й минуте шоу. Во время программы она обвинила российские спецслужбы в том, что они якобы причастны к трагедии в Одессе, где в мае 2014 года 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов. Также журналистка постоянно перебивала остальных участников и оскорбляла их.

На заявление Соколовской отреагировала другая участница передачи — радиоведущая Анна Шафран. Она пристыдила украинку за «запредельную по мерзости» реплику.

Однако Соколовская продолжала настаивать на своем, после чего ведущий шоу Сергей Михеев предложил ей покинуть студию.

«Идите отсюда! До свидания!.. Вы свободны! Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот. Свободны, всё! Досвидос!» — возмутился ведущий, посоветовав Соколовской рассказывать у себя на «сто двенадцатых каналах» и «на всех вот этих самых».

В конце концов украинская журналистка вышла из студии. Еще один участник передачи отметил, что выгнать Соколовскую надо было давно и в целом ей «не место на российских телеканалах».

Михеев объяснил, что ему пришлось удалить журналистку, поскольку она ведет себя как на базаре и не понимает, что говорит.

Это не первый случай, когда украинских журналистов и экспертов выгоняют с российских передач. Так, в начале декабря 2018 года ведущий телепрограммы «60 минут» канала «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли. Эксперт вел рассуждение о возможном вмешательстве России в ситуацию на Украине и во время аргументации своей позиции назвал Попова чужим именем.