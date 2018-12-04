Украинского политолога выгнали из эфира на телеканале «Россия 1»

Ведущий телепрограммы «60 минут» канала «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» во вторник, 4 декабря.

Эксперт вел рассуждение о возможном вмешательстве России в ситуацию на Украине. Во время аргументации своей позиции он назвал Попова чужим именем.

«Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…» — произнес Яли. Ведущий передачи уточнил у политолога, к кому он обращался. После нескольких безответных вопросов Евгений Попов назвал эксперта из Украины хамом.

«Видимо, его эта история зацепила, он носил в себе, и сегодня, что очевидно из эфира, там откровенно пытался хамить, но хамство мы не терпим и пресекаем всякий переход на личности», — прокомментировал произошедшее телеведущий.

В сентябре ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта Павла Жовниренко за то, что тот его постоянно перебивал. Гость никак не унимался, в связи с чем журналист потребовал отключить у него микрофон и попросил выйти из студии.