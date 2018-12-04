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Украинского политолога выгнали из эфира на телеканале «Россия 1»

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Фото: Instagram/popovrtr
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Ведущий телепрограммы «60 минут» канала «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» во вторник, 4 декабря.

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Эксперт вел рассуждение о возможном вмешательстве России в ситуацию на Украине. Во время аргументации своей позиции он назвал Попова чужим именем.

«Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…» — произнес Яли. Ведущий передачи уточнил у политолога, к кому он обращался. После нескольких безответных вопросов Евгений Попов назвал эксперта из Украины хамом.

«Видимо, его эта история зацепила, он носил в себе, и сегодня, что очевидно из эфира, там откровенно пытался хамить, но хамство мы не терпим и пресекаем всякий переход на личности», — прокомментировал произошедшее телеведущий.

В сентябре ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта Павла Жовниренко за то, что тот его постоянно перебивал. Гость никак не унимался, в связи с чем журналист потребовал отключить у него микрофон и попросил выйти из студии.

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