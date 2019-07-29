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На Украине назвали вероятного спикера Верховной рады

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Председателем Верховной рады IX созыва может стать глава украинской политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом изданию Obozrevatel в понедельник, 29 июля, рассказал будущий депутат от партии Давид Арахамия.

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«Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков… Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук за», — сказал Арахамия.

По его мнению, Разумков — наиболее достойный кандидат на пост главы украинского парламента. Политик также отметил, что место вице-спикера, вероятно, займет представитель президента в раде Руслан Стефанчук.

«Он [Стефанчук] близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа», — пояснил Арахамия.

По его словам, на должность главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде есть две кандидатуры: это он сам, а также руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

Досрочные выборы в раду состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

Выборы проходили по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов — 1404 представителя партий и 1680 самовыдвиженцев. На места по многомандатным округам претендовали 2747 кандидатов от 22 партий.

Явка составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Так, из 29 млн избирателей на участки не пришло более 14,7 млн человек. Тем не менее ЦИК признала голосование состоявшимся.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы Центральной избирательной комиссией до 5 августа включительно.

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