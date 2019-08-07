Прямой эфир

В «Слуге народа» рассказали о пророссийских взглядах в партии

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После выборов в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа» в парламент прошли нардепы с потенциально пророссийскими взглядами, заявил кандидат на пост главы партии Давид Арахамия.

Нечаянная рада: почему «партия войны» проиграла на украинских выборах
Владимир Зеленский получил всю полноту власти. Что дальше?

По его словам, таких депутатов будет порядка 2%, и их надо перевоспитывать.

«Пророссийский вектор не влиятельный вообще-то. Моя оценка — 1%, ну возможно, 2%. И это условно пророссийские», — подчеркнул Арахамия в эфире «Радио НВ» в среду, 7 августа.

При этом он пояснил, что депутаты не совсем пророссийских взглядов, так как не требуют немедленного сближения с Москвой, но считают, что в отношениях двух стран не все однозначно и есть, «в чем разбираться».

Ранее, 6 августа, Арахамия также рассказал о первых проблемах, с которыми столкнулась партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» при работе в раде.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля.

Явка составила 49,84%, что стало самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, партия Зеленского набрала 43,16% голосов избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названо имя возможного нового главы партии «Слуга народа»
Коломойский рассказал о «хиханьках да хаханьках» в переписке с Зеленским

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017