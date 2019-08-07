В «Слуге народа» рассказали о пророссийских взглядах в партии

После выборов в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа» в парламент прошли нардепы с потенциально пророссийскими взглядами, заявил кандидат на пост главы партии Давид Арахамия.

По его словам, таких депутатов будет порядка 2%, и их надо перевоспитывать.

«Пророссийский вектор не влиятельный вообще-то. Моя оценка — 1%, ну возможно, 2%. И это условно пророссийские», — подчеркнул Арахамия в эфире «Радио НВ» в среду, 7 августа.

При этом он пояснил, что депутаты не совсем пророссийских взглядов, так как не требуют немедленного сближения с Москвой, но считают, что в отношениях двух стран не все однозначно и есть, «в чем разбираться».

Ранее, 6 августа, Арахамия также рассказал о первых проблемах, с которыми столкнулась партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» при работе в раде.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля.

Явка составила 49,84%, что стало самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, партия Зеленского набрала 43,16% голосов избирателей.