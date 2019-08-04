Названо имя возможного нового главы партии «Слуга народа»

Новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук.

На должность главы фракции претендует Давид Арахамия, написала Кравчук в Facebook. По ее словам, у него будет 15 заместителей. Также у партии есть предложения по кандидатурам глав комитетов в парламенте.

Сейчас «Слугу народа» возглавляет Дмитрий Разумков, который баллотируется на должность спикера Верховной рады.

Во время предвыборной кампании Корниенко координировал волотнерский проект «Зе-команда».

Досрочные выборы в раду состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).