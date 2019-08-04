Будущий депутат от «Слуги народа» призвал сажать за переговоры с Москвой

Будущий депутат от украинской президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко предложил наказывать лиц, которые вступают в переговоры со «страной-агрессором» Россией без разрешения властей.

«Я точно предложу изменения в уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства», — сказал Яременко «Интерфакс-Украине».

Политик отметил, что вступать в диалог с Москвой должны исключительно официальные лица.

По его словам, он выступает против влияния государства на жизнь общества. Тем не менее, по его мнению, в сфере обороны и во внешней политике власти должны действовать уверенно и четко.

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат».

В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе», при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Президент России предложение назвал интересным, подчеркнув, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен.

Ту же позицию озвучил и МИД РФ. Однако в Германии заявили, что не получали предложений по расширению формата переговоров, а в США идею и вовсе не поддержали.