Стала известна зарплата Владимира Зеленского

Стало известно, какую зарплату получает президент Украины Владимир Зеленский. Он, как и его предшественник Петр Порошенко, зарабатывает 28 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей).

Об этом сообщает в пятницу, 2 августа, «Громадьске» со ссылкой на Государственное управление делами (ГУД).

В частности, уточняет интернет-телеканал, в июне, главе государства начислили 28 тыс. гривен, из которых на налоги и сборы ушло 5460 гривен (14 032 рублей).

«Других составляющих заработной платы (премий, надбавок и др.) президенту Украины не установлено», — отметили в ГУД.

Согласно декларации о доходах, в прошлом году Зеленский заработал $370 тыс.

Действующий украинский лидер владеет квартирой, несколькими объектами недвижимости в Киеве, а также загородным домом и земельным участком.

Вместе с женой они являются собственниками двух домов в Италии и арендуют недвижимость в Великобритании.

Официально Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.