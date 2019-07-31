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Зеленский предложил главе Смелы продать автомобиль из-за долгов города

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Фото: Пресс-служба президента Украины
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Украинский президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкасскую область предложил исполняющему обязанности главы города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль «Тойота», чтобы погасить долги города за отопление.

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Свое предложение глава государства озвучил на совещании. На нем выяснилось, что население оплачивает услуги ЖКХ, однако у города возникла задолженность, поскольку его власти взяли на себя долги предприятия «Смелаэнергоинвест». «Сумма, которая должна быть оплачена прежде всего, составляет 3 млн гривен (более $115 тыс.)», — пишет местный сайт «ПроЧерк».

Во время совещания с участием Зеленского Федоренко и отстраненный от должности глава города Алексей Цибко начали обвинять в случившемся друг друга. В момент «дискуссии» президент Украины спросил у Федоренко, есть ли у него автомобиль и, получив утвердительный ответ, предложил продать его.

«Продайте. Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле», — сказал президент Украины. В собственности Федоренко есть также Porshe Cayenne, а его жена владеет Mercedes-Benz G500, отмечает в среду, 31 июля, «РИА Новости».

В ноябре мэр украинского города Смела Алексей Цыбко заявил, что общество находится на грани «социального срыва» в связи с ситуацией с отоплением. Чиновник обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и попросил его разобраться в ситуации.

Смела — город в Черкасской области. С 12 ноября там ввели режим ЧП из-за отсутствия отопления, которое не смогли включить вовремя по причине долгов.

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