Зеленский предложил главе Смелы продать автомобиль из-за долгов города

Украинский президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкасскую область предложил исполняющему обязанности главы города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль «Тойота», чтобы погасить долги города за отопление.

Свое предложение глава государства озвучил на совещании. На нем выяснилось, что население оплачивает услуги ЖКХ, однако у города возникла задолженность, поскольку его власти взяли на себя долги предприятия «Смелаэнергоинвест». «Сумма, которая должна быть оплачена прежде всего, составляет 3 млн гривен (более $115 тыс.)», — пишет местный сайт «ПроЧерк».

Во время совещания с участием Зеленского Федоренко и отстраненный от должности глава города Алексей Цибко начали обвинять в случившемся друг друга. В момент «дискуссии» президент Украины спросил у Федоренко, есть ли у него автомобиль и, получив утвердительный ответ, предложил продать его.

«Продайте. Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле», — сказал президент Украины. В собственности Федоренко есть также Porshe Cayenne, а его жена владеет Mercedes-Benz G500, отмечает в среду, 31 июля, «РИА Новости».

В ноябре мэр украинского города Смела Алексей Цыбко заявил, что общество находится на грани «социального срыва» в связи с ситуацией с отоплением. Чиновник обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и попросил его разобраться в ситуации.

Смела — город в Черкасской области. С 12 ноября там ввели режим ЧП из-за отсутствия отопления, которое не смогли включить вовремя по причине долгов.