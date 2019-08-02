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Зеленский заявил о наличии заявлений на увольнение всех членов своей команды

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Фото: ТАСС/Zuma/Hennadii Minchenko
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Заявление об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента существует, но подобные заявления все члены команды написали заранее при вступлении в государственные должности. Об этом в пятницу, 2 августа, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с представителями СМИ в Ивано-Франковске.

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«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение», — цитирует главу государства телеканал «360».

По словам Зеленского, если президент или общество почувствуют, что тот или иной человек не может справиться с задачами, поставленными Украиной, в любой момент этот человек пойдет в отставку, не держась за кресло. Он также предложил показать все заявления, передает «Интерфакс».

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Богдан написал заявление с просьбой уволить его, напоминает сайт kp.ru. Сам руководитель офиса главы государства отказался комментировать данную информацию.

В этот же день замглавы офиса Руслан Рябошапка заявил, что сообщения об отставке Богдана не соответствуют действительности.

Зимой 2019 года Андрей Богдан был назначен юридическим советником в штабе на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. После вступления в должность Зеленский утвердил Богдана на должности главы администрации президента. Известно, что ранее Богдан был внештатным советником Коломойского.

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