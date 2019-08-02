В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана

Сообщения об отставке главы офиса президента Украины Андрея Богдана не соответствуют действительности. Об этом агентству УНИАН заявил замглавы офиса Руслан Рябошапка.

По его словам, подобная информация является чепухой. Кроме того, он предположил, что ее «специально разгоняют в СМИ», пишет «РИА Новости».

1 августа в СМИ появились сообщения о якобы отставке Богдана. Некоторые издания заявили, что от этого может зависеть встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Зимой 2019 года Андрей Богдан был назначен юридическим советником в штабе на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. После вступления в должность Зеленский утвердил Богдана на должности главы администрации президента. Известно, что ранее Богдан был внештатным советником Коломойского.