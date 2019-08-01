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Ляшко решил объединиться с Кличко для борьбы с «зеленой чумой»

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Фото: ТАСС/Zuma/Vasyl Shevchenko
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Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко выразил желание объединиться с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с «зеленой чумой», под которой, как предполагается, он подразумевает нынешнюю власть Украины в лице президента Владимира Зеленского.

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«Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий (Кличко. — Ред.) показал вот так (поднятый большой палец. — Ред.)», — сказал Ляшко в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Кроме того, он призвал других политиков оказать содействие в этой борьбе.

24 июля Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими». Он отметил, что его партия находится в оппозиции к президенту страны Владимиру Зеленскому и «его всевластию».

Внеочередные парламентские выборы прошли в стране в воскресенье, 21 июля. Официальные результаты ЦИК должна обнародовать до 5 августа. После обработки 95,01% электронных протоколов лидирует президентская партия «Слуга народа» (43,13%). В Верховную раду также проходят партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (13,06%), «Батькивщина» (8,18%), партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Евросолидарность» (8,12%) и «Голос» (5,84%).

В июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего боксера с поста главы горадминистрации.

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня того же года.

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