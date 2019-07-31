Жителей Черкассов не пустили на встречу с Зеленским

Жителей города Черкассы не пустили в зал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим 31 июля. Как пишет издание «Апостроф», к главе государства пропустили только должностных лиц и журналистов по предварительным спискам.

«Пришли на встречу с Владимиром Зеленским. Хочу сказать — ничего не изменилось. Людей пропускают только по закрытым спискам, в зал проходят бандиты, люди их узнают прямо на входе, депутаты, священники, простых людей на встречу с президентом не пускают», — цитирует издание активиста Олега Лысака.

Происходящее у входа в зал активист назвал «режимом Порошенко в действии», имея в виду бывшего лидера страны Петра Порошенко.

Позднее Зеленский заметил, что люди толпятся в дверях, и, узнав, что в зал пускали по спискам, спросил, кто их составлял.

«А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?» — цитирует его телеканал «112 Украина».

Из зала Зеленскому ответили, что перечень лиц формирует областной прокурор, которого местные жители подозревают во взяточничестве. На это украинский лидер заявил, что «прокурор-взяточник — это не новость» и характерно для каждой области Украины, пишет «Обозреватель».

Ранее в этот день журналисты телеканала «1+1» презентовали Зеленскому гипсовый бюст его самого, который на украинском сайте интернет-аукционов уже поступил в продажу. Украинский лидер назвал бюст «ужасом» и отказался от подарка, попросив «больше такого не делать».

Бюст весит 2,5 кг, его можно купить в интернете за 2 тыс. гривен.