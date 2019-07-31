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Украинский телеведущий рассказал об угрозах Зеленскому из-за отмены парада

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Фото: Пресс-служба президента Украины
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому поступают угрозы из-за его решения отказаться от проведения военного парада в День независимости страны 24 августа. Об этом заявил украинский артист и телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.

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Быстряков опасается, что намерение Зеленского может обернуться новой волной насилия и грозить серьезными последствиями вплоть до военного вмешательства в действия властей.

По его словам, украинскому лидеру грозят расправой люди, «которых вышибли из политики».

«Перед сложением полномочий Петр Алексеевич (бывший лидер страны Петр Порошенко — ред.) присвоил всевозможные ордена, звания немалому количеству генералов, людям в военной форме. <…> Они так просто свои кресла не отдадут. Слишком много на них «висит» преступлений, крови и других вещей», — сказал 29 июля телеведущий.

О решении отменить военный парад Зеленский объявил 9 июля. Мероприятие украинский лидер назвал «помпезным и точно недешевым» и предложил перечислить деньги, выделенные на его проведение, украинским военным в качестве премий. При этом глава государства пообещал, что День независимости страна будет праздновать, но в новом формате.

Решением Зеленского остались недовольны многие украинский политики, в том числе Петр Порошенко. Жители страны запустили в интернете петицию с требованием провести парад, так как его отмена «выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции».

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года. Референдум о создании нового государства был проведен в декабре 1991 года. Тогда 90,3% жителей страны поддержали акт провозглашения независимости.

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