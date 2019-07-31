Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок от съемочной группы телеканала «1+1» свой гипсовый бюст, который начали продавать на украинском сайте интернет-аукционов. Об этом в среду, 31 июля, сообщает агентство «Украинские новости».

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — сказал глава государства сотрудникам телеканала во время визита президента в Черкассы.

Уточняется, что украинский лидер призвал «больше такого не делать».

24 июля стало известно, что на Украине стартуют продажи гипсовых бюстов Зеленского. Приобрести такое произведение искусства весом в 2,5 кг можно будет через интернет по всей стране за 2 тыс. гривен (около $78). В описании отмечается, что этот уникальный подарок прекрасно украсит рабочий стол и интерьер.

20 мая во время инаугурации Зеленский попросил госслужащих, чтобы в кабинетах не висело портретов с его изображением, подчеркнув, что он не икона. Вместо этого глава государства предложил вешать в кабинетах портреты детей.