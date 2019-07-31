Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.

Конфликт возник после того, как руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан назвал мэра Киева неэффективным, а также отметил, что Кличко потерял контроль над столицей, и ему стоит подать в отставку, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В ответ Кличко назвал обвинения чушью и некомпетентностью. Кроме того, он назвал Богдана лжецом и заявил, что борется не за кресло мэра и должности, а за город, страну и непосредственно жителей украинской столицы. Также мэр Киева потребовал от руководителя офиса президента объяснить выдвинутые им обвинения в коррупции.

На посту мэра Киева бывший боксер Виталий Кличко находится с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации занимает с 25 июня 2014 года.

Ранее в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации.

В ответ Кличко сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент нарушает закон и ведет себя, как один из его предшественников, пытаясь сместить градоначальника со своего поста.