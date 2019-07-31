Глава «Слуги народа» счел неверным использование на Украине единственного языка

Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что использовать в стране только украинский язык будет неправильно.

«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском», — приводит его слова 31 июля «Украинская правда». По словам Разумкова, некоторые его коллеги говорят и на семи языках.

«Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно», — поделился он мнением.

При этом он подчеркнул, что, когда будет депутатом, будет использовать украинский язык в своей речи, так как этого требует закон.

Ранее в июле Разумков не исключил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование в регионе русского языка.

В апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка, который обязывает употреблять госязык во всех сферах жизни. Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.

Самого Зеленского украинские политики неоднократно критиковали за использование русского языка.