Глава «Слуги народа» счел неверным использование на Украине единственного языка
Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что использовать в стране только украинский язык будет неправильно.
«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском», — приводит его слова 31 июля «Украинская правда». По словам Разумкова, некоторые его коллеги говорят и на семи языках.
«Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно», — поделился он мнением.
При этом он подчеркнул, что, когда будет депутатом, будет использовать украинский язык в своей речи, так как этого требует закон.
Ранее в июле Разумков не исключил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование в регионе русского языка.
В апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка, который обязывает употреблять госязык во всех сферах жизни. Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.
Самого Зеленского украинские политики неоднократно критиковали за использование русского языка.