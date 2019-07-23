Дивный мовный мир: что изменит на Украине закон о языке

На Украине вступил в силу закон о языке, который предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни. Миллионы людей лишатся возможности использовать родной для них русский язык. «Известия» разбирались в возможных последствиях нововведений.

«Ждали много-много лет»

Языковые споры долгие годы сотрясали украинское общественное пространство. Сразу после победы майдана в 2014 году новая власть попыталась отменить закон Кивалова-Колесниченко. Согласно документу, «региональные языки» могли использоваться наравне с государственным украинским. Попытка отмены нормативного акта во многом привела к обострению ситуации в юго-восточных регионах, потере Крыма, боевым действиям в Донбассе.

С новой силой языковые споры вспыхнули в ходе новой избирательной кампании. Националистические политические объединения подготовили несколько законов о тотальной украинизации. В первом чтении один из них депутаты одобрили 4 октября. Интересно, что сначала за нормативный акт высказались всего 202 парламентария при необходимом минимуме в 225 голосов. «Не выйдем из зала, пока не примем решение», — пригрозил спикер Андрей Парубий. Только после этого 261 депутат проголосовал «правильно». 25 апреля Верховная рада одобрила документ в окончательном виде.

Мова Митинг против принятия законопроекта о статусе русского языка на Украине у здания Верховной рады Фото: ТАСС/Мария Фролова

Президент Украины Петр Порошенко провел избирательную кампанию под националистическими лозунгами, но даже он долгое время не решался подписать документ. Сделал он это только после разгромного поражения во втором туре президентских выборов, за несколько дней до сложения полномочий. Уходящий глава государства отмечал, что указанный закон «объединяет нацию» и украинцы ждали этого «много-много лет». В тот момент, очевидно, Порошенко уже распрощался с надеждами на сохранение власти и минимальные симпатии русскоязычного электората.

Новый президент страны Владимир Зеленский пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать документ. По его словам, заботиться об украинском языке нужно, создавая стимулы и положительные примеры, а не запреты и наказания. Впрочем, пока никаких конкретных действий Зеленский не предпринял.

Бомба под язык

Некоторые нормы языкового закона вступили в силу сразу, некоторые начнут действовать с отсрочкой. С 16 июля на украинский язык обязаны перейти органы госвласти и местного управления, вне зависимости от региона. На государственном языке должны вестись заседания, совещания, встречи, делопроизводство, документооборот. Суды обязаны принимать и выдавать решения только на украинском. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) уставное общение, служба, документооборот переводятся исключительно на мову. Правоохранительные органы должны общаться с гражданами и вести весь документооборот на украинском языке.

Тотально украинизируется образование. Мова становится обязательной для детсадов, школ, вузов. В младшей школе и детсадах допускается параллельное обучение на языках нацменьшинств, если будут созданы отдельные классы или группы. В вузах «на одном из официальных языков ЕС», в перечень которых не входит русский, могут читать отдельные дисциплины.

Врачи по умолчанию должны вести обслуживание на украинском языке, но по просьбе пациентов могут перейти на другой язык. Объявления в транспорте — на госязыке. Осенью 2020 года на государственный язык переводится сфера обслуживания. Это касается магазинов, супермаркетов, заведений общественного питания, салонов красоты, спортзалов. Соответственно, покупатели больше не услышат фраз «свободная касса» и «вам пакет нужен?» Вместо этого: «вильна каса» и «вам кульок потрибен?»

Значительные изменения произойдут в работе средств массовой информации. 90% программ на общенациональных каналах с 7 утра до 10 вечера будут выходить на украинском языке. Переносить все 10% иноязычных программ на вечер нельзя , с 18:00 до 22:00 расчет доли происходит отдельно. Печатные издания, выходящие на других языках, должны одновременно выпускать точный аналог на украинском. Если интернет-СМИ работает в доменной зоне .ua, то украинская версия должна быть стартовой по умолчанию.

В фильмах, произведенных украинскими кинокомпаниями, 90% реплик будут на украинском, остальные 10% сопроводят субтитрами. В репертуаре украинских кинотеатров должно быть не более 10% фильмов на иностранных языках в оригинале (обязательно с субтитрами).

Несколько положений закона не только исполнить, но и понять затруднительно. Так, театральные постановки на иностранных языках должны сопровождаться субтитрами на украинском. Кроме того, украинские законодатели почему-то решили внести изменения и в русский язык. В выходящих на Украине русскоязычных материалах названия географических объектов будут не переводить, а транслитерировать. То есть вместо «Киева» в русских текстах появится «Кыйив», вместо «Харькова» — «Харкив» и т.д.

Мова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Нарушителям закона грозят серьезные санкции. Несоблюдение нормативного акта карается штрафом от 3,4 тыс. гривен (8 тыс. рублей). Отдельно оговаривается наказание для СМИ. В случае отказа от госязыка им придется заплатить штраф 10,2 тыс.гривен (24 тыс. рублей) за первое нарушение и почти 12 тыс. гривен (28 тыс. рублей) за второе.

Публичное оскорбление мовы предусматривает уголовную ответственность. Нарушителей лишат свободы на срок от шести месяцев до трех лет, как за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном Украины.

Под присмотром националистов

Новый закон очевидно нарушает 10-ю статью конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка. Русский язык лишается статуса языка межнационального общения, становится языком нацменьшинства. При этом его положение оказывается не только хуже украинского, но и хуже других языков нацменьшинств, например крымско-татарского.

Если Петр Порошенко под конец своего правления окончательно встал на националистические позиции, то новый президент Владимир Зеленский вроде бы ориентируется и на голоса русскоязычных избирателей. Во время предвыборной гонки он говорил, что не следует «выжигать тех, кто говорит на других языках». Позже по языковой теме высказался глава администрации нового президента Андрей Богдан. «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал Богдан.

Мова Президент Украины Владимир Зеленский на досрочных выборах в Верховную раду Украины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Впрочем, за первые два месяца своего правления Зеленский не предпринял усилий по изменению ситуации. Представители предыдущей власти при этом не стеснялись в выражениях. «Хочу подчеркнуть, что Верховная рада совсем недавно приняла закон о единственном государственном языке, и мы не позволим вернуться ко временам закона Кивалова-Колесниченко, который под видом региональных языков ставил своей целью просто уничтожить украинский язык в Украине», — заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.