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Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.

«Это же надо додуматься: выделять средства для покрытия русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский <…> разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!», — написала дипломат в Facebook.

По мнению Захаровой, «безумие происходящего настолько невероятно», что «напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», передает «Газета.ру».

29 июля стало известно о планах украинских властей запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой информационный ресурс необходим для ведения «борьбы за умы» украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России.

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