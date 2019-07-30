Украинский политолог рассказал о стыде за Киев после поездки в Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев рассказал, что после поездки в Москву начал испытывать стыд за Киев. По его словам, украинская столица серьезно уступает по многим параметрам.

Ермолаев считает, что Москва — это чистейший мегаполис с приятной атмосферой, а Киев — грязный город, который не подходит под определение европейской столицы.

«Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством?» — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Политолог отметил, что долгое время по «внутренним соображениям» отказывался от поездок в Москву, хотя его часто приглашали участвовать в эфирах. В итоге, побывав в российской столице, он испытал стыд за свой город. По словам Ермолаева, правительство Киева просто не в состоянии навести порядок, а также утвердить разумный генплан столицы страны. При этом киевские чиновники, как считает Ермолаев, прекрасно осознают все проблемы, однако вместо реальных действий пытаются отвлечь внимание людей «роликами про выборы».

24 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Днем ранее Кличко вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР). Его заподозрили в махинациях с землей в Киеве. Сам градоначальник назвал возбужденное против него уголовное дело «раздутой чушью».