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В Киеве заявили об угрозе развала Украины через три года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Через три года Украина может перестать существовать из-за политических экспериментов, проводимых в стране, считает глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne в понедельник, 29 июля.

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«Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить», — сказал Кива.

По его словам, он с большим «уважением и надеждой» относится к обновлению состава Верховной рады по результатам досрочных выборов. Однако политик выразил опасение, что к власти могут прийти люди без должного опыта и образования.

Лидер «Оппозиционной платформы» также высказал мнение, что, если Украина «переживет» 2020 год, это станет «большой победой».

Досрочные выборы в раду состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» (5,82%).

Выборы проходили по мажоритарно-пропорциональному принципу. Явка составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Тем не менее ЦИК признала голосование состоявшимся.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы Центральной избирательной комиссией до 5 августа включительно.

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