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Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Против бывшего украинского президента Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело, сообщило в понедельник, 29 июля, издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

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Экс-главу государства обвиняют в незаконном вмешательстве в судебный процесс, а также в давлении на судей.

Дело уже внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Заявителем, как отмечается, выступил бывший глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.

Ранее в июле стало известно, что имя Петра Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах, в том числе о злоупотреблении властью и служебным положением, о госизмене и об узурпации судебной власти.

17 июля Порошенко должен был явиться на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском». Однако один из его адвокатов заявил, что экс-президент не получал повесток и в любом случае не сможет прийти в ведомство, так как из-за парламентских выборов «существенно занят» и часто отсутствует в Киеве.

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