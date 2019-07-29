Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Украинскую правду».

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее Порошенко говорил о том, что собирается выехать на отдых.

Не уточняется, на какой срок Порошенко отказался от госохраны, которая предоставляется бывшим президентам Украины пожизненно.

14 июля украинское издание Elise Journal со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре сообщило о наличии у Порошенко пяти паспортов на разные имена. Отмечалось, что политик является гражданином сразу пяти стран, несмотря на то что на Украине запрещено иметь двойное гражданство.

Ранее против Порошенко возбудили восемь уголовных дел. В частности, экс-президента обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.