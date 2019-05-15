Названы самые популярные направления у туристов из России на лето

Прага, Барселона и Тбилиси стали самыми популярными направлениями среди туристов из России на лето 2019 года. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Эксперты проанализировали данные о бронировании авиабилетов в обе стороны с вылетом из России с 1 июня по 31 августа.

По итогам исследования, результаты которого есть в распоряжении «Известий», выяснилось, что у разных возрастных групп разные туристические предпочтения. Молодые люди до 25 лет чаще выбирают городской отдых. В топ-10 их рейтинга попали Париж, Рим, Афины и Лондон. Традиционные морские курорты вроде Турции у молодежи не пользуются популярностью. Зато остров Бали в Индонезии вошел в четверку по числу бронирований у молодых жителей РФ.

Туристы старше 45 лет, наоборот, предпочитают пляжный отдых. В их рейтинге 60% городов — это классические курортные направления: Анталия, Тиват, Аликанте, Бургас, Салоники и Ницца. Страной-лидером у туристов в возрасте от 25 до 45 лет стала Испания.

Лидерами рейтинга внутреннего туризма стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, которые интересны путешественникам всех возрастов. Отдыхать в Анапе, Геленджике и Минеральных Водах предпочитают россияне старше 25 лет, а Краснодар и Махачкала привлекают более молодую аудиторию, в возрасте от 18 до 24 лет.

Калининград также занимает твердую позицию в рейтинге во всех группах: летом город становится привлекательным направлением и для пляжного, и для городского отдыха. Примечательно, что Новосибирск в отличие от Владивостока не пользуется популярностью у молодежи.

Ранее 15 мая Ассоциация туроператоров сообщила, что в 2018 году больше всего шенгенских виз в Москве выдали Испания, Италия и Франция.

Согласно визовой статистике Евросоюза, Испания выдала россиянам более 477 тыс. виз, при этом 92% были многократными. Италия выдала более 454 тыс. виз, а Франция — более 366 тыс.