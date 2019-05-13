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Мальдивы стали самым дорогим авианаправлением из России на майские праздники

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Мальдивы, Таиланд и Великобритания возглавили рейтинг самых дорогих авиаперелетов из России на майские праздники, следует из данных экспертов сервиса Aviasales.

Так, компания из трех человек купила билеты из Москвы на Мальдивы за миллион рублей. Билеты из Санкт-Петербурга на Пхукет и обратно обошлись четверым пассажирам в 670 тыс. рублей. Перелет из Казани в Лондон обошелся троим туристам в 423 тыс. рублей.

Самыми популярными внутренними направлениями на майские праздники стали Сочи, Симферополь, Краснодар, Санкт-Петербург и Махачкала. В среднем стоимость перелета туда составила 10,5 тыс. рублей, уточняет НСН. Среди зарубежных городов лидерами стали Ереван, Тбилиси, Стамбул, Прага и Париж. Цена билета по таким маршрутам оказалась выше почти в два раза — 20 тыс. рублей.

Ранее 13 мая вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников. Она отметила, что выходные дни специально переносились с январских праздников. Кроме того, добавила министр, общее количество праздников в году сохраняется, поэтому майские праздники не сокращают ВВП.

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