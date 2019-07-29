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Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 29 июля.

По его словам, такой информационный ресурс необходим для ведения «борьбы за умы» украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — заявил он агентству «Интерфакс — Украина».

Тимошенко отметил, что канал планируется сделать государственным, но переговоры ведутся и с частными каналами «на использование их самого классного контента».

Ранее в июле на Украине составили пособие «АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)». Словарь назвали первым документом, основанным на украинских законах и документах международного гуманитарного права. Утверждалось, что пособие поможет в работе журналистам, госслужащим и политикам.

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