Прямой эфир

Соратник Зеленского назвал идею переименования России уделом неудачников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике предложение своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России в Московию. Об этом 28 июля он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

Мовы тон: Киев готовится к тотальной украинизации
Одобрение радой новых норм «мовного» законодательства будет означать дискриминацию миллионов граждан страны

Подобные идеи он назвал калькой неудачников вроде экс-президента страны Петра Порошенко.

Бужанский призвал политиков к более серьезному поведению, чтобы их воспринимали как достойных людей, а также заявил, что подобные предложения «демонстрируют неадекватность».

Помимо этого политик раскритиковал решение Порошенко отмечать «День освобождения от Советского Союза».

«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину», — сказал он.

По мнению депутата, историю нельзя изменить: «все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел». Бужанский сделал вывод, что майдан привел лишь к легализации нацизма.

В апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка, который обязывает употреблять государственный язык во всех сферах жизни.

Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.

Вместе с тем советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев решил, что русский язык в его стране существенно отличается от того, на котором говорят в России. Помимо всего прочего он предложил переименовать Россию на картах в Московию.

В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предложил переименовать Украину в Малороссию и жителей страны соответствующим образом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко испугался русского языка
В Госдуме отреагировали на высказанную в Киеве идею переименовать Россию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017